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сегодня, 16:01 0

Посмотреть пуск ракеты с Восточного приедут туристы из Иркутска и Владивостока

Посмотреть пуск ракеты с Восточного приедут туристы из Иркутска и Владивостока
Фото: Амур.инфо

5 июля в 14:41 по амурскому времени с космодрома Восточный запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Увидеть зрелищное событие туристы смогут с рекордно близкого расстояния. Смотровая площадка оборудована в районе станции «Промышленная», примерно в 4-х километрах от стартового стола.

В туристических компаниях Приамурья отмечают, что «космическое» направление ежегодно вызывает большой интерес у путешественников из разных регионов России. Особенно много заявок поступает от желающих посмотреть пуск ракеты-носителя. Однако далеко не все успевают вовремя обратиться и подать документы. Заявки начинают принимать как минимум за месяц, согласование на посещение режимного объекта требует времени, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«В этом году мы повезем 25 человек. Туристы приедут из Иркутска и Владивостока. Также в группу вошли местные жители. Кроме посещения основных объектов космодрома, мы проведем путевую экскурсию, во время которой расскажем об истории Амурской области. Все очень ждут этой поездки. Не каждому повезет оказаться в день пуска всего в четырех километрах от стартового стола, это очень близко. Уверены, наши туристы смогут зарядиться космическим настроением, получат отличные впечатления и эмоции», – рассказала генеральный директор дальневосточного туристического центра «Амур» Оксана Савченко.

Космодром Восточный остается одним из самых популярных объектов технотуризма по проявлению интереса со стороны путешественников и туристов, приезжающих в Амурскую область. В настоящее время пять амурских компаний подписали официальное соглашение с ФГУП «ЦЭНКИ» о возможности организации групповых туров. Это дальневосточный туристический центр «Амур», амурское бюро международного молодежного туризма «Спутник», турбюро «Дальневосточный Феникс», турфирма «Пилигрим Плюс», компания «Амуртурист».

Туристы активно посещают межпусковые программы. Маршрут Благовещенск – космодром Восточный занимает по времени 9 часов. На автобусе путешественники едут 180 километров. По приезде туристам покажут технический комплекс (предназначен для подготовки перед стартом), монтажно-испытательный корпус ракет-носителей (общая площадь здания – около 45 тысяч квадратных метров, высота – 37 метров), монтажно-испытательный корпус космических аппаратов.

Путешественники могут посетить «сердце» космодрома – стартовый комплекс и прогуляться внутри мобильной башни обслуживания. Это уникальная семиярусная конструкция, весом 1 600 тонн и высотой 52 метра. На космодромах Плесецк и Байконур подобного оборудования нет.

Кроме космодрома, путешественники могут побывать в ЗАТО Циолковский, где создан музей истории космонавтики и постоянно появляются новые объекты турпоказа. Среди главных достопримечательностей – бюст К.Э. Циолковского, бюст Ю. Гагарина, памятник строителям космодрома, спускаемая капсула пилотируемого корабля «Союз ТМА-07М».

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#космодром #туризм

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