Стало известно, как будет выглядеть обновленный выставочный зал Благовещенска

В Благовещенске подвели итоги конкурса на лучший эскизный проект фасада выставочного зала. В нем участвовали 3 автора. В итоге победил вариант благовещенской студии дизайна.

Автор эскиза, признанного лучшим, – Татьяна Коноплянникова. «Победителем конкурса на основе эскиза будет разработан окончательный вариант дизайн-проекта фасада выставочного зала, предполагающий его грамотное конструктивное решение», – сообщается на сайте Амурского краеведческого музея.

На конкурс было представлено еще 2 варианта эскизов фасада. Один создали в творческом объединении «Палитра» (автор эскиза – Олег Яковлев, город Белогорск).

Второй – Амурским творческим союзом художников.

Организаторы конкурса оценивали эскизы по 3-балльной системе по следующим критериям: гармоничное художественное соотношение элементов фасада; реалистичность реализации проекта; оригинальность и профессионализм исполнения и подачи.

Как сообщало Амур.инфо, конкурс эскизных проектов был объявлен после дискуссии на площадке «Точки кипения». 7 июня там обсуждали проект, представленный хабаровским специалистом Анной Шац.

Дизайнер предлагала оформить выставочный зал в черно-белой гамме. В гардеробе сделать потолки из материала, по структуре напоминающего бумагу. На полу разместить крупноформатный керамогранит с мраморным рисунком. Покрасить в белый цвет стены основного зала. Однако проект раскритиковали. Затем был объявлен конкурс.

Здание выставочного зала планируется капитально отремонтировать. Около 600 тысяч рублей выделяется на разработку проектно-сметной документации. Здание выставочного зала было построено в 1971 году. Его общая площадь составляет примерно 480 квадратных метров.

В ходе капремонта планируется убрать временные перегородки и организовать единое выставочное пространство и несколько зон. В их числе: касса, гардероб на 100 человек, помещение для хранения произведений искусства со стеллажами на 100 картин, склад, где будут находиться витрины, подиумы, лестницы. Также собираются предусмотреть буфет и зону для просмотра фильмов и роликов.