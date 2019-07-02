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сегодня, 15:52 8

Стало известно, как будет выглядеть обновленный выставочный зал Благовещенска

Стало известно, как будет выглядеть обновленный выставочный зал Благовещенска
Фото: museumamur.org

В Благовещенске подвели итоги конкурса на лучший эскизный проект фасада выставочного зала. В нем участвовали 3 автора. В итоге победил вариант благовещенской студии дизайна.

Автор эскиза, признанного лучшим, – Татьяна Коноплянникова. «Победителем конкурса на основе эскиза будет разработан окончательный вариант дизайн-проекта фасада выставочного зала, предполагающий его грамотное конструктивное решение», – сообщается на сайте Амурского краеведческого музея.

На конкурс было представлено еще 2 варианта эскизов фасада. Один создали в творческом объединении «Палитра» (автор эскиза – Олег Яковлев, город Белогорск).

Второй – Амурским творческим союзом художников.

Организаторы конкурса оценивали эскизы по 3-балльной системе по следующим критериям: гармоничное художественное соотношение элементов фасада; реалистичность реализации проекта; оригинальность и профессионализм исполнения и подачи.

Как сообщало Амур.инфо, конкурс эскизных проектов был объявлен после дискуссии на площадке «Точки кипения». 7 июня там обсуждали проект, представленный хабаровским специалистом Анной Шац.

Дизайнер предлагала оформить выставочный зал в черно-белой гамме. В гардеробе сделать потолки из материала, по структуре напоминающего бумагу. На полу разместить крупноформатный керамогранит с мраморным рисунком. Покрасить в белый цвет стены основного зала. Однако проект раскритиковали. Затем был объявлен конкурс.

Здание выставочного зала планируется капитально отремонтировать. Около 600 тысяч рублей выделяется на разработку проектно-сметной документации. Здание выставочного зала было построено в 1971 году. Его общая площадь составляет примерно 480 квадратных метров.

В ходе капремонта планируется убрать временные перегородки и организовать единое выставочное пространство и несколько зон. В их числе: касса, гардероб на 100 человек, помещение для хранения произведений искусства со стеллажами на 100 картин, склад, где будут находиться витрины, подиумы, лестницы. Также собираются предусмотреть буфет и зону для просмотра фильмов и роликов.

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#культура

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Комментарии
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  • FPG

    FPG
    2 часа назад

    ну, да. оригинальный раскритиковали ... теперь судя по отобраным эскизам опять будет совдепия и колхоз.

    рукалицо. знатоки дизайна прям. слаще редьки ничё не пробовали. зато критики знатные.

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Мне тоже понравился проект, представленный хабаровским специалистом Анной Шац.

    Самый безликий - от амурских художников.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    V.M.

    Мне тоже понравился проект, представленный хабаровским специалистом Анной Шац.

    Самый безликий - от амурских художников.



    Впечатление, что союз художников, не заморачиваясь, слепил фигу

    Из трех представленных, наиболее внятно выглядит первый. Но без восторгов )))

    Добавлю: первый проект вполне органично вписывается в имеющийся архитектурный ансамбль. И нравится много света - большие окна. У Шац часть окон была закрыта малопонятными щитами, а в данном случае грех не использовать предусмотренное реализованным проектом обилие света

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    1 час назад

    Myxira

    . И нравится много света - большие окна. У Шац часть окон была закрыта малопонятными щитами, а в данном случае грех не использовать предусмотренное реализованным проектом обилие света




    Зачем это обилие света? В каких музеях или галереях большое остекление?

    Все картины боятся солнечного света, потому как краски выцветают, поэтому везде максимально уменьшают зону остекления.

    А в данном случае ориентация на восток, а это низкое слепящее солнце. Поэтому организаторы обязательно повесят шторы или жалюзи чтобы ограничить "много света" Это на картинке красиво, а в жизни - зимой холодно, летом душно.

    В нашем климате большое остекление нерационально.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Восточные окна солнцем освещены летом максимум до 10-11 часов дня, зимой после девяти солнышко заворачивает. А первым этажам и того меньше достается. Пусть будут легкие занавески - рассеянный свет вполне годится.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    FPG

    ну, да. оригинальный раскритиковали ... теперь судя по отобраным эскизам опять будет совдепия и колхоз.

    рукалицо. знатоки дизайна прям. слаще редьки ничё не пробовали. зато критики знатные.



    +100500

  • Хмык

    Хмык
    34 минуты назад

    Лично я ничего другого и не представляю. Архитектура здания соответствующая. Всякие барокко и готика будут смотреться нелепо.

    Так шта, я бы за этот проект твердую четверочку поставил.

    Да и в исполнении особых заморочек не будет

  • Семинол

    Семинол
    33 минуты назад

    лучше чем прежде но всё равно убого

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