Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июля
Предыдущая новость
сегодня, 15:47 0

В Благовещенске у отдыхающих угнали гидроцикл и «банан»

В Благовещенске на турбазе «Зеленая» у отдыхающих украли гидроцикл и надувное плавсредство – «банан». При этом аквабайк угнали ночью, а ярко-желтый надувной аттракцион стащили уже утром.

«Мы отдыхали в минувшие выходные, с 29 на 30 июня. У нас был снят домик возле воды. С собой были катер, гидроцикл, "банан" и "ватрушки". На ночь мы их привязали. В два часа ночи я выходил, все было на месте. Утром смотрим – гидроцикла нет. Мы на катер, пошли просматривать берега. В это время к нашему домику подъехали двое на серой надувной лодке, взяли наш банан, покатались и скрылись», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» владелец имущества Алексей.

По словам мужчины, плавсредство приметное, в городе такое одно. Это трехместный ярко-желтый «банан» из ПВХ. Его заказывали за границей; стоит он около 20 тысяч рублей. Пропавший гидроцикл Алексей оценивает в 100 тысяч рублей. «Администрация турбазы сказала, что несет ответственности. Мы обратились в полицию», – добавил мужчина.

Алексей просит всех, кто видел или знает, где находится украденное у него имущество, сообщить ему об этом по телефону: +7-914-588-16-77.

Просмотров всего: 49

#криминал #отдых #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанка рассказала, что ее 2-летнего сына заперли в туалете в детсаду

В России и мире

Индиец украл корову, а она убила его
Происшествия 2

Свадебный ведущий вернул благовещенской паре деньги
Происшествия

Благовещенец распустил руки, чтобы завладеть плазменным телевизором

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь