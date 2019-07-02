В Благовещенске у отдыхающих угнали гидроцикл и «банан»

В Благовещенске на турбазе «Зеленая» у отдыхающих украли гидроцикл и надувное плавсредство – «банан». При этом аквабайк угнали ночью, а ярко-желтый надувной аттракцион стащили уже утром.

«Мы отдыхали в минувшие выходные, с 29 на 30 июня. У нас был снят домик возле воды. С собой были катер, гидроцикл, "банан" и "ватрушки". На ночь мы их привязали. В два часа ночи я выходил, все было на месте. Утром смотрим – гидроцикла нет. Мы на катер, пошли просматривать берега. В это время к нашему домику подъехали двое на серой надувной лодке, взяли наш банан, покатались и скрылись», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» владелец имущества Алексей.

По словам мужчины, плавсредство приметное, в городе такое одно. Это трехместный ярко-желтый «банан» из ПВХ. Его заказывали за границей; стоит он около 20 тысяч рублей. Пропавший гидроцикл Алексей оценивает в 100 тысяч рублей. «Администрация турбазы сказала, что несет ответственности. Мы обратились в полицию», – добавил мужчина.

Алексей просит всех, кто видел или знает, где находится украденное у него имущество, сообщить ему об этом по телефону: +7-914-588-16-77.