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Амурчанка рассказала, что ее 2-летнего сына заперли в туалете в детсаду

Амурчанка рассказала, что ее 2-летнего сына заперли в туалете в детсаду
Фото: Амур.инфо (архив)

В редакцию ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности обратилась жительница Белогорска. Женщина рассказала об инциденте, произошедшем с ее 2-летним сыном. Ребенок посещает один из детских садов Белогорска, и так случилось, что мальчика заперли в туалете.

Инцидент произошел 20 июня. В тот день, рассказывает амурчанка, она пришла в обеденное время в детский сад, чтобы забрать ребенка. И выяснилось, что заплаканный мальчик находился в туалете, который был заперт снаружи. При этом воспитатель сказала, что он пошел туда справлять нужду.

«Проблема в том, что воспитатель просто не хотела с ним работать. Он у нее постоянно не ложился спасть в сонный час. Постоянно зареванный был – то на стуле сидел, то еще где-то, когда я приходила его забирать в обед», – объясняет горожанка.

Женщина обратилась в комитет по образованию и делам молодежи администрации Белогорска, рассказав о произошедшем. Ей пришел ответ (копия есть в распоряжении редакции), в котором говорится, что было проведено служебное расследование и факты нашли подтверждение.

«К воспитателю (…) применено дисциплинарное взыскание в виде замечания и лишение стимулирующих выплат на 3 месяца. (…) Старшему воспитателю рекомендовано усилить контроль деятельности педагогического персонала», – сообщили женщине в комитете по образованию и делам молодежи администрации Белогорска.

Горожанку эти меры не удовлетворили. Она планирует обращаться в прокуратуру.

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#Белогорск #дети #происшествия

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