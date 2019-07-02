Индиец украл корову, а она убила его

Фото: Erich Schmidt / Globallookpress.com

Украденная корова убила вора. Это произошло в индийском штате Карнатака. Смертельный удар животное нанесло вору в пах.

50-летний индиец по имени Говиндаппа (Govindappa) украл корову у одного из фермеров. Проехав с ней два километра, он попытался загнать животное в грузовик. Корова ударила его в пах. Мужчина умер от полученной травмы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Star. Позже это подтвердило вскрытие.

В начале апреля сообщалось, что в английской деревне Блетчингли, графство Суррей, владелица фермы пострадала от нападения агрессивной коровы, пытавшейся защитить новорожденного теленка. Британка получила серьезные травмы груди и ног.