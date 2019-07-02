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В Благовещенске наладили онлайн-трансляцию ремонта Театральной

В Благовещенске наладили онлайн-трансляцию ремонта Театральной
Фото: www.admblag.ru

В Благовещенске начался ремонт на одном из протяженных участков дороги. Обновление ждет участок Театральной, от Октябрьской до Вокзальной. Любой желающий сможет наблюдать за ходом работ в режиме онлайн.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сумма контракта составила около 132,6 миллиона рублей. Подрядной организацией выступает ОА «Асфальт».

Как сообщает администрация Благовещенска, работы проведут комплексно. Подрядчику предстоит сделать ливневую канализацию, дорожное полотно, обустроить парковки, установить дорожные знаки и нанести разметку. Кроме того, на отрезке Театральной установят более 80 пешеходных и дорожных светофоров, 92 опоры линий наружного освещения, а также обустроят более 2 500 квадратных метров тротуара и озеленят территорию.

Горожане смогут наблюдать за ходом ремонтных работ. Все объекты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» оборудуются круглосуточной системой видеонаблюдения. На сайте администрации ведется прямая трансляция с 12 участков.

Общий объем средств на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Благовещенске составляет 467 миллионов рублей.

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#строительство #технологии #транспорт

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