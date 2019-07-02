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Дожди, местами сильные: прогноз погоды в Амурской области на 3 июля

Дожди, местами сильные: прогноз погоды в Амурской области на 3 июля
Фото: Амур.инфо

3 июля ночью в Амурской области переменно облачно, местами дожди, грозы. Ночью и в утренние часы туман. Ветер подует с юга, юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 11...16, местами – 5...10 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, в большинстве районов дожди, местами сильные, грозы. Ветер по северным районам – северный, северо-восточный, по южным – юго-восточный. Его скорость составит 3-8, при грозе – усиление до 15 метров в секунду. Температура воздуха – 23...28, местами – около 20.

В Благовещенске облачно, дождь, днем – гроза. Ветер с юга, юго-востока разгонится ночью до 3-8, днем – до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 14...16, днём – 21...23, сообщает Амурский гидрометцентр.

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