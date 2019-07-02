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сегодня, 14:22 8

Амурчане и москвичи в среднем способны накопить на квартиру за 5 лет

Амурчане и москвичи в среднем способны накопить на квартиру за 5 лет
Фото: ru.depositphotos.com

Амурская область заняла 39-е место в рейтинге доступности жилья. Исследование опубликовало РИА Новости на основе сведений Росстата и Центробанка. Согласно рейтингу, амурская семья с одним ребенком способна накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров за 5,2 года.

Средняя стоимость квартиры в Амурской области площадью 60 квадратных метров, которую брали во внимание во время исследования, – 3,4 миллиона рублей. Для оценки стоимости жилья использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2019 года.

Рейтинг предполагает, что семье для достижения результата придется откладывать остаток от доходов за вычетом прожиточного минимума, а также использовать накопленные депозиты на 1 января 2019 года. При этом авторы исследования отмечают, что реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум.

Регионом с самым доступным жильем оказалась Магаданская область. Там накопить на квартиру можно за 1,4 года при средней стоимости жилья – 2,8 миллиона рублей. А дольше всех копить на недвижимость вынуждены жители Севастополя – дольше 11 лет при стоимости квартиры 4,2 миллиона.

Кстати, Москва находится в рейтинге по соседству с Амурской областью – на 37 месте. Жители столицы могут накопить на квартиру за 5,1 года при цене квартиры 9,5 миллиона рублей.

Приморский край по сравнению с Приамурьем находится в худшей ситуации и расположен на 78-м месте рейтинга. Жители Приморья способны накопить на квартиру за 9,1 года при цене за жилье – 5,4 миллиона рублей. Хабаровский край расположился на 42-й строчке. Покупка возможна через 5,2 года накоплений при стоимости квартиры – 3,8 миллиона рублей.

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#финансы #цены #экономика

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Комментарии
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  • Семинол

    Семинол
    1 час назад

    при какой зарплате?как у Орлова?

  • Alexx555

    Alexx555
    1 час назад

    Глупейшая статья, авторам позор, редакции тоже. Зачем такой бред публиковать на сайте? Глупо и безрассудно.

  • Alexx555

    Alexx555
    1 час назад

    Глупейшая статья, авторам позор, редакции тоже. Зачем такой бред публиковать на сайте? Глупо и безрассудно.

  • lyu

    lyu
    1 час назад

    60 кв. м*50000 за 1 кв. м. итого 3 000 000 делим на 5 лет и делим на 12 месяцев итого откладываем ежемесячно по 50 000. И для кого это реально?

  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    что-то я аж за калькулятор схватилась.. имеем: 62 месяца и 3400 тысяч рублей. Путем простого деления получаем, чтоб за такой срок накопить эту сумму, нужно ежемесячно откладывать по 55 тысяч рублей. Это где так надо зарабатывать, чтоб еще и по 55 т.р. откладывать?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Если не пить, не есть, не одеваться, короче, ни на что не тратить, то с большой натяжкой через пять лет смогу себе позволить...

    Это, если инфляция за это время не сожрёт треть накоплений.

    Похоже, РИА исследования на коленке проводило!

  • physic1

    physic1
    58 минут назад

    Дорогие МАААСКВИЧИ!!!

    Я что-то ВСПЛАКНУЛ за их!!!

    Аж на 37-м месте!!!

  • physic1

    physic1
    58 минут назад

    Дорогие МАААСКВИЧИ!!!

    Я что-то ВСПЛАКНУЛ за их!!!

    Аж на 37-м месте!!!

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