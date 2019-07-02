Амурчане и москвичи в среднем способны накопить на квартиру за 5 лет

Средняя стоимость квартиры в Амурской области площадью 60 квадратных метров, которую брали во внимание во время исследования, – 3,4 миллиона рублей. Для оценки стоимости жилья использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2019 года.

Рейтинг предполагает, что семье для достижения результата придется откладывать остаток от доходов за вычетом прожиточного минимума, а также использовать накопленные депозиты на 1 января 2019 года. При этом авторы исследования отмечают, что реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум.

Регионом с самым доступным жильем оказалась Магаданская область. Там накопить на квартиру можно за 1,4 года при средней стоимости жилья – 2,8 миллиона рублей. А дольше всех копить на недвижимость вынуждены жители Севастополя – дольше 11 лет при стоимости квартиры 4,2 миллиона.

Кстати, Москва находится в рейтинге по соседству с Амурской областью – на 37 месте. Жители столицы могут накопить на квартиру за 5,1 года при цене квартиры 9,5 миллиона рублей.

Приморский край по сравнению с Приамурьем находится в худшей ситуации и расположен на 78-м месте рейтинга. Жители Приморья способны накопить на квартиру за 9,1 года при цене за жилье – 5,4 миллиона рублей. Хабаровский край расположился на 42-й строчке. Покупка возможна через 5,2 года накоплений при стоимости квартиры – 3,8 миллиона рублей.