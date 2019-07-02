Термос, как у Путина, пользуется невероятным успехом в Китае

В китайских интернет-магазинах начали продавать белый термос с российским гербом, похожий на кружку президента России Владимира Путина. Он быстро стал хитом продаж, сообщает Global Times.

Множество онлайн-платформ КНР предлагают купить подобный термостакан, сопровождая его такими эпитетами, как «высококлассный» и «полезный для здоровья». На сосуде изображён российский герб.

Фото: КП, Владимир Веленгурин

Представитель одного из магазинов отметил, что к ним уже поступило более сотни предзаказов. По их словам, покупка станет «идеальным подарком для друга».

Ранее сообщалось, что Путин пришёл на ужин в честь лидеров стран G20 со своей кружкой-термосом. Как ранее пояснял Дмитрий Песков, это связано с тем, что глава государства постоянно пьёт из неё чай. Этот сосуд у российского лидера можно было увидеть и во время прямой линии, которая прошла 20 июня 2019 года, а также в ходе различных интервью. В Кремле удивлены тому вниманию СМИ, которое они проявляют к путинской кружке-термосу, сообщает life.ru.

Путин уже несколько лет пьёт чай (свой любимый – зелёный) из таких вот специальных чашек-термосов – причём, и дома, и в своем рабочем кабинете в Кремле и Ново-Огарево и, конечно же, в командировках. А посуду эту специально заказали для президента. У него несколько таких комплектов... По своему устройству – это небольшой термос с крышечкой. Емкостью примерно 300 граммов, рассказывал «Комсомольской правде» Дмитрий Песков.

Интересно, что перед началом пресс-конференций, и не только больших, журналистам позволяют подойти к тому месту, где сядет президент, рассмотреть повнимательнее и сфотографировать его блокнот. Но чудо-кружку приносят только минуты через две после появления Путина. А уносят этот термос сразу же, как только президент поднимается со своего места.