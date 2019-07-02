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сегодня, 13:39 2

Свадебный ведущий вернул благовещенской паре деньги

Свадебный ведущий вернул благовещенской паре деньги
Фото: Амур.инфо

Жительница Благовещенска Наталья сообщила ИА «Амур.инфо», что свадебный ведущий вернул деньги. Тем самым инцидент, который тянется с 2018 года, был исчерпан.

«Статью выложили, по городу сразу информация пошла, до него все дошло, он вышел на связь. И мы с ним встретились вчера, он написал расписку и вернул деньги. И еще одной женщине тоже написал расписку. В том случае он также был должен большую сумму», – рассказала Наталья.

По-видимому, ведущий испытывал финансовые трудности. «Главное, что деньги вернул», – отмечает горожанка.

Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году свадебный ведущий получил от Натальи и Дмитрия предоплату – 15 тысяч рублей. Предполагалось, что он будет вести их свадьбу, но этого не произошло, а 15 тысяч предоплаты возвращены не были.

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#происшествия

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • brutal-death

    brutal-death
    1 час назад

    фамилию героя в студию

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    процент за публикацию)))

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