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сегодня, 13:08 0

Пункты пропуска Благовещенска и Хэйхэ стали работать по-новому

Пункты пропуска Благовещенска и Хэйхэ стали работать по-новому
Фото: Амур.инфо

Пункты пропуска Благовещенска и Хэйхэ перешли на единый режим работы. О синхронизации договорились рабочие группы Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

С 1 июля по 31 августа пункты пропуска будут работать с 08:00 до 21:00 по амурскому времени. Это удлинит время перевозок. В период эксперимента на первом теплоходе туристы из России смогут уехать в Хэйхэ уже в 08:30 по амурскому времени. Вернуться в Благовещенск можно будет на теплоходе, который отправляется с китайского берега в 18:30.

Как сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области, впервые эксперимент по синхронизации работы пунктов пропуска был проведен в 2018 году, и он оказался удачным. До этого пункты пропуска работали не синхронно: на территории России – с 08:00 до 21:00, на территории Китая – только с 08:30 до 18:00 на пассажирском направлении, с 08:30 до 18:30 – на грузовом.

Это создавало неудобства при выезде туристов и сокращало общее время поездки, так как последний российский теплоход из города Хэйхэ возвращался уже в 17:30. Возникали сложности и при оформлении грузовых отправлений.

«В течение трех лет рабочей группой велись переговоры по урегулированию расписания, в результате чего была достигнута договоренность о проведении эксперимента. За счет синхронизации работы пунктов пропуска удалось увеличить время перевозок. В период проведения эксперимента ежедневно запланировано выполнение 9 рейсов. Это на 3 рейса больше, чем в прошлом сезоне», – говорится в сообщении министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Информацию о расписании движения теплоходов можно получить в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт "Амурассо"» по телефону: 59-57-64.

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#Китай #областная власть

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