Благовещенец распустил руки, чтобы завладеть плазменным телевизором

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Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Мужчина был признан виновным в грабеже с применением насилия.

Это преступление горожанин совершил в Благовещенске в апреле 2018 года. Находясь в гостях, он позарился на чужой плазменный телевизор Samsung и решил его похитить. Расчет был на то, что, когда хозяйка телевизора уснет, мужчина скроется вместе с ним. Однако план не сработал, и горожанин пустил в ход силу, нанеся женщине удары в лицо. Таким образом, он все же скрылся со своей добычей.

В судебном заседании благовещенец свою вину в преступлении не признал. Тем не менее виновность была подтверждена доказательствами. Был учтен опасный рецидив, и мужчину приговорили к 4 годам и 15 дням колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. Кроме того, с горожанина взыскали 59 990 рублей – столько стоит похищенный телевизор, пишет пресс-служба Благовещенского городского суда.