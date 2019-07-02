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В Благовещенске остановлен капремонт осыпающегося дома

В Благовещенске остановлен капремонт осыпающегося дома
Фото: www.amur.info

В Благовещенске остановился капремонт проблемного фасада пятиэтажного дома. Для продолжения работ нужно отселить жильцов 34 квартир. Люди остаются в своих квартирах, поэтому продолжать ремонт невозможно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», дома № 81/1 по улице Театральной обветшал – с фасада посыпались кирпичи. Начался плановый капитальный ремонт. В Фонде капремонта пояснили, что участок несущей стены здания придется разобрать. Для этого нужно расселить 34 квартиры на срок от полутора до трех месяцев. Фонд поставил условие: если до 15 июня люди не освободят квартиры, ремонт придется остановить. Администрацию Благовещенска об этом, по информации Фонда, уведомили еще в феврале 2019 года. Администрация выразила готовность расселить людей. Как сообщалось в мае, для временного проживания им предоставят резервный фонд.

Однако в настоящее время квартиры не освобождены, и Фонд капремонта сообщил о приостановке работ. «Продолжать капитальный ремонт фасада без отселения невозможно. Собственники продолжают находиться в жилых помещениях. Информация о данной ситуации направлена в министерство ЖКХ Амурской области для принятия решения. Договор с подрядной организацией в настоящее время не расторгнут», – сообщил исполняющий обязанности генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» Дмитрий Шоплик.

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#ЖКХ #происшествия #строительство

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