В Благовещенске остановлен капремонт осыпающегося дома

Как сообщало ИА «Амур.инфо», дома № 81/1 по улице Театральной обветшал – с фасада посыпались кирпичи. Начался плановый капитальный ремонт. В Фонде капремонта пояснили, что участок несущей стены здания придется разобрать. Для этого нужно расселить 34 квартиры на срок от полутора до трех месяцев. Фонд поставил условие: если до 15 июня люди не освободят квартиры, ремонт придется остановить. Администрацию Благовещенска об этом, по информации Фонда, уведомили еще в феврале 2019 года. Администрация выразила готовность расселить людей. Как сообщалось в мае, для временного проживания им предоставят резервный фонд.

Однако в настоящее время квартиры не освобождены, и Фонд капремонта сообщил о приостановке работ. «Продолжать капитальный ремонт фасада без отселения невозможно. Собственники продолжают находиться в жилых помещениях. Информация о данной ситуации направлена в министерство ЖКХ Амурской области для принятия решения. Договор с подрядной организацией в настоящее время не расторгнут», – сообщил исполняющий обязанности генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» Дмитрий Шоплик.