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сегодня, 12:43 0

К могиле Началовой стали возить паломников

К могиле Началовой стали возить паломников
Фото: «МК», Лилия Шарловская

Могила певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище неожиданно стала местом паломничества. Люди забирают оттуда якобы магическую землю, «заряжают» там воду. И этот нездоровое внимание нарастает день ото дня.

Некоторые девушки приходят на могилу певицы перед пластической операцией по увеличению груди, пишет eg.ru. Также появилась информация о том, что крест на могиле Началовой мироточит.

Ажиотажем уже воспользовались региональные турагенты. С 1 июля они стали предлагать желающим открытки с изображением Началовой и однодневные туры на Троекуровское кладбище к месту ее захоронения, чтобы «зарядить» воду. Как пишет портал Дни.ру, в середине месяца к могиле начнут возить организованные группы туристов.

Певица Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта. Ее смерть была внезапной: у 38-летней артистки, страдавшей от подагры и диабета, развилось заражение крови, потом начали отказывать внутренние органы, и наступила острая сердечная недостаточность.

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#здоровье #память #религия

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