В Амурской области увеличилось число умерших в трудоспособном возрасте

В Приамурье в 2018 году умерли 2 936 жителей трудоспособного возраста. Это на 2,3 % больше, чем годом ранее, сообщает Амурстат. В группу населения рабочего возраста входят мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 лет.

Среди скончавшихся в трудоспособном возрасте мужчин в 3 раза больше, чем женщин. По данным статистики, от туберкулеза мужчин, способных работать, умирает больше, чем женщин в 3,7 раза, от инфаркта – в 11,6 раза, от несчастных случаев, травм и отравлений – в 3,7 раза.

В целом среди причин смерти амурчан первое место традиционно занимают болезни системы кровообращения. Из-за них в 2018 году умер 3 661 человек, или 34,4 %. На втором месте – новообразования. От онкологических заболеваний в 2018 году скончались 1 628 человек, или 15,3 %. На третьем месте – несчастные случаи, отравления и травмы. От них в 2018 году погибли 1 411 человек, или 13,2 %. По сравнению с 2017 годом понизилась смертность от случайных отравлений алкоголем на 17 % и от убийств – на 3,4 %.