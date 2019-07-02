Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:20 14

В Амурской области увеличилось число умерших в трудоспособном возрасте

В Амурской области увеличилось число умерших в трудоспособном возрасте
Фото: thinktanks.by

В Приамурье в 2018 году умерли 2 936 жителей трудоспособного возраста. Это на 2,3 % больше, чем годом ранее, сообщает Амурстат. В группу населения рабочего возраста входят мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 лет.

Среди скончавшихся в трудоспособном возрасте мужчин в 3 раза больше, чем женщин. По данным статистики, от туберкулеза мужчин, способных работать, умирает больше, чем женщин в 3,7 раза, от инфаркта – в 11,6 раза, от несчастных случаев, травм и отравлений – в 3,7 раза.

В целом среди причин смерти амурчан первое место традиционно занимают болезни системы кровообращения. Из-за них в 2018 году умер 3 661 человек, или 34,4 %. На втором месте – новообразования. От онкологических заболеваний в 2018 году скончались 1 628 человек, или 15,3 %. На третьем месте – несчастные случаи, отравления и травмы. От них в 2018 году погибли 1 411 человек, или 13,2 %. По сравнению с 2017 годом понизилась смертность от случайных отравлений алкоголем на 17 % и от убийств – на 3,4 %.

Просмотров всего: 1597

#здоровье

распечатать


В России и мире

Термос, как у Путина, пользуется невероятным успехом в Китае
В России и мире

К могиле Началовой стали возить паломников
В России и мире

Лжеманикюрша придумала болезнь и вырывала клиентам ногти
Общество 1

Матери-дальневосточницы просят закрепить за детьми-инвалидами право на авиаперелеты
Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Ну как бы с проведением пенсионной реформы так и должно было быть! Скоро вообще все 100℅ будут умирать в трудоспособном возрасте!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Ну на счет туберкулеза, то тут тюрьмы и всякие так называемые "обезьянники распространители такого заболевания и конечно правовая система виновники.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Это еще не считали тех, кому больше 55 - 60.

    В общем, капец.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    2 часа назад

    Хмык

    Это еще не считали тех, кому больше 55 - 60.



    Речь в статье про Трудоспособный возраст

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    2 часа назад

    Ещё бы привели статистику, сколько людей получили стресс после июня 2018 и скончались от инфаркта(

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    ЛюсиТа

    Хмык

    Это еще не считали тех, кому больше 55 - 60.



    Речь в статье про Трудоспособный возраст



    Дык.



    Трудоспособный возраст поднят на 5 лет! До 60 для женин и до 65 у мужчин.





  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    ЛюсиТаЕщё бы привели статистику, сколько людей получили стресс после июня 2018 и скончались от инфаркта(


    "Не читайте перед обедом советских газет"(с).

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Это они на зло Правительству страны до пенсии не доживают!

    Чтобы не платить налоги в ПФР!

    Предлагаю штрафовать семьи всех умерших трудоспособных!

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Хмык



    Трудоспособный возраст поднят на 5 лет! До 60 для женин и до 65 у мужчин.



    Речь в статье про 2018 год))))) Реформа ещё была бессильна)

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    48 минут назад

    "В тему по смертности и причинам"

    добавлю от себя - в точку всё, ни дать не взять!

  • Хмык

    Хмык
    41 минута назад

    Сергей Ляксандрович Фуфелов опять свои ролики начал тиражировать.

    Это болезнь.

  • Oldlord

    Oldlord
    29 минут назад

    Хмык

    Сергей Ляксандрович Фуфелов опять свои ролики начал тиражировать.

    Это болезнь.



    Ему же надо очки перед выборами набирать!



    АОДКБ обосрал, теперь и к СМП пристраивается!



  • V.M.

    V.M.
    16 минут назад



    В Амурской области увеличилось число умерших в трудоспособном возрасте (12) / стр. 1

    10 минут назад » Oldlord



    вывод:



    Хочу уехать из Благовещенска (2768)

  • Oldlord

    Oldlord
    3 минуты назад

    V.M. В Амурской области увеличилось число умерших в трудоспособном возрастеOldlordХочу уехать из Благовещенска



    В Амурской области увеличилось число умерших в трудоспособном возрасте (12) / стр. 1

    10 минут назад » Oldlord



    вывод:



    Хочу уехать из Благовещенска (2768)





    Не!



    Пока даже в планах нет! )



Показать все (14) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь