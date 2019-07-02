В Благовещенске совершено нападение на сотрудника управляющей компании (видео)

В Благовещенске мужчина избил сотрудника одной из управляющих компаний. Это случилось в понедельник, 1 июля, около 10 часов утра. Когда начальник управляйки подъехал к магазину, на него напал бывший работник.

Инцидент произошел возле магазина, на котором установлена камера видеонаблюдения. «Этот человек раньше работал в подчинении у моего мужа. После увольнения за прогулы и пьянство он не раз угрожал расправой. И вот вчера он избил мужа. У него сотрясение головного мозга. Мы обратились в полицию», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» супруга потерпевшего.

На кадрах видно, что к человеку, стоявшему у стены магазина, подходит мужчина и наносит сильные удары, от чего потерпевший падает.

В управлении МВД России по Амурской области подтвердили эту информацию. «Обращение в полицию поступило, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.