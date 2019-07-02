Белогорский ВПК «Зенит» победил в региональном этапе конкурса «Рубеж-2019»

Ежегодные военно-патриотические сборы «Рубеж-2019» на переходящий кубок имени Сергея Кареева «Честь дороже жизни!» прошли в Благовещенске с 24 по 29 июня на базе ДВОКУ. По итогам соревнований первое место и кубок победителя завоевала команда ВПК «Зенит» Белогорска.

Воспитанники клуба представят Амурскую область на региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа 2019», который пройдет в Москве с 8 по 14 июля 2019 года.

«Переправа, метание ножей, развертывание телефонной связи и преодоление воображаемого минного поля в защитном костюме. Победу присудили тому, кто прошел все испытания за максимально короткий промежуток времени. Это наши ребята – ВПК “Зенит”, – рассказала начальник отдела молодежи и воспитательной работе Татьяна Руденкина. – Все как в армии, пять дней буквально расписаны по минутам. Здесь и задания на знание истории Великой Отечественной войны, и различные виды стрельб, от автоматов с инфракрасными излучателями до настоящего боевого оружия, и эвакуация раненого с поля боя, а также эстафеты и ориентирование на местности. Ребятам было нелегко. Испытания были очень сложными».

«До самого финала “Зенит” соревновался с командой из Благовещенска. Отрыв был всего в одно очко. Но они справились, приехали домой с победой, – рассказал руководитель ВПК Леонид Шапаров. – Кирил Саитов завоевал I место в исторической викторине, радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ) – I место, разборка автомата – I место, сборка автомата – II место, зарядка магазина 33 патронами – III место, огневая подготовка – II место. Елизавета Литовко в РХБЗ – II место. Максим Руденкин в исторической викторине занял III место. Олег Калиниченко – III место в личном зачете по стрельбе из пневматической винтовки. Сергей Бутырин – III место в личном зачете по нормативам подготовка к бою».