Благовещенец отсудил деньги за машину, поврежденную упавшим шифером

Житель Благовещенска отсудил деньги на ремонт автомобиля, на который упал шифер с кровли. Происшествие случилось 18 апреля текущего года. Во время ветра с крыши снесло кусок шифера, который повредил два автомобиля.

Один из них принадлежит Андрею. «В 19 часов сработала сигнализация. Я увидел, что упал шифер, повредив левую часть моего Toyota Fielder. Пострадали крыша, переднее крыло, обе двери. Хорошо, что прохожие не пострадали – у нас рядом находится детский сад», – рассказал Андрей корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Как сообщало Амур.инфо, в тот день в областном центре сильный ветер стал причиной аварийных ситуаций. В нескольких района города со зданий слетели части кровли.

Мужчина обратился в управляющую компанию и предложил, чтобы ему возместили ущерб в размере 35 тысяч рублей. «Они отказались. Тогда мне пришлось найти юриста, обратиться за оценкой ущерба и подать в суд. Я заявил иск на 80 тысяч рублей – материальный ущерб и моральный вред. Суд встал на мою сторону и постановил, что управляющая компания должна возместить мне от 70 до 75 тысяч рублей», – сообщил автовладелец. Такое решение, признается Андрей, его устроило.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», владелец другого пострадавшего автомобиля тоже обратился в суд за возмещением ущерба.