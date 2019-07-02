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сегодня, 11:32 0

Девчонки нашлись: хаски, пропавшие в Благовещенске, вернулись в цирк

Девчонки нашлись: хаски, пропавшие в Благовещенске, вернулись в цирк
Фото: pixabay.com

Хаски, которые сбежали из цирка в Благовещенске, нашлись. Побег произошел 1 июля в районе торгового центра «Флагман».

«Одну собаку муж нашел. Вторую собаку девушка нашла, Дарья зовут, и сотрудник торгового центра. Мы их отблагодарили пригласительными в цирк. Местные собаки, тут их целая стая, видимо, их напугали. И девчонки наши убежали дальше, а потом вернулись и начали уже искать, как попасть домой. И вот одну прямо возле цирка поймали. Вторая тоже рядышком бегала», – рассказала корреспонденту информагентства сотрудница цирка.

Как сообщало Амур.инфо, четвероногие артистки сбежали после того, как перегрызли ограждение вольера.

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#животные #культура

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