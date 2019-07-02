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сегодня, 11:29 0

Лжеманикюрша с судимостью удаляла клиентам ногти

Лжеманикюрша с судимостью удаляла клиентам ногти
Фото: ru.depositphotos.com

Мастер по маникюру арестована в Хабаровском крае. Она вырывала клиентам ногти. Против 49-летней подозреваемой возбудили уголовное дело.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. При этом в ведомстве отметили, что ранее подозреваемая уже отбывала наказание за умышленное убийство и мошенничество.

Женщину обвинили в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 159 и п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, подозреваемая проводила в Хабаровском крае платные семинары, на которых обучала всех желающих методам восстановления поврежденных ногтей. К тому же, не имея сертификатов, лицензий, а также медицинского образования, она удаляла клиентам поврежденные ногти.

Сообщается, что некоторые женщины, выступавшие в качестве моделей, вообще потеряли ногти после проведенных мошенницей процедур.

Подозреваемую задержали в Московской области, дома провели обыск. Затем ее этапировали в Хабаровск, где поместили в следственный изолятор.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных ею преступлений, устанавливают количество пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

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#бизнес #Дальний Восток #закон #здоровье #работа

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