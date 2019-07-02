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Семья из Джалинды семь лет ждет вестей о сыне, уехавшем на космодром

Семья из Джалинды семь лет ждет вестей о сыне, уехавшем на космодром

Семья из села Джалинда Сковородинского района седьмой год ждет, когда вернется их сын. Андрей уехал из дома на заработки на космодром Восточный. С мая 2012 года от него нет вестей.

Об этом редакции ИА «Амур.инфо» рассказала соседка семьи, потерявшей сына. «Семь лет уже ни слуху ни духу. Он уехал 11 мая 2012 года – собирался работать на строительстве космодрома. С 15 мая того же года перестал выходить на связь. Конечно, обращались в полицию, везде обращались, все бесполезно. Может быть, у вас почитают и его кто-нибудь узнает? Его мама очень страдает, ей снится все время, что он живой и где-то в рабстве», – рассказала Мария.

Андрей Геннадьевич Замаратских родился 9 июня 1981 года. Мужчина среднего роста, глаза серые, волосы русые. Из особых примет у него родимое пятно на голове и незаконченная татуировка в виде скорпиона на левом плече.

В управлении МВД по Амурской области подтвердили: такой гражданин действительно числится в розыске с 2012 года. Если кто-то видел Андрея или знает, где он может находиться, то нужно обратиться в полицию по номерам 02, 102.

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