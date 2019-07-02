На причал Амурского ГПЗ по Зее доставили огромные колонны газоразделения

Фото: Амурский ГПЗ

Самое масштабное оборудование, необходимое для третьей линии Амурского ГПЗ, прибыло по реке Зее на временный причал завода. За период летней навигации на площадку предприятия будет доставлено больше 100 единиц оборудования объемом около 70 тысяч фрахтовых тонн.

Доставка колонны выделения метана и колонны удаления азота – самые крупные операции летней навигации. Вес деметанизатора – 830 тонн, длина – 87 метров, диаметр – 7,4 метра. Колонна деазотирования весит 870 тонн, ее длина 58 метров и диаметр 7,9 метра. От причала оборудование перевезли на строительную площадку на самоходном транспортере.

Как сообщало Амур.инфо, Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России предприятием по переработке природного газа. Его проектная мощность – 42 миллиарда кубометров газа в год. В состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллионов кубометров год.