Матери-дальневосточницы просят закрепить за детьми-инвалидами право на авиаперелеты

Инициативная группа матерей детей-инвалидов, живущих в Хабаровске, записали видеообращение к президенту. Они просят законодательно закрепить за детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата право на авиаперелет до мест лечения и реабилитации на Западе России, независимо от цен на билеты на поезда.

Сейчас детям-инвалидам предоставляется льготный авиаперелет, если билет на поезд стоит дороже. Однако в большинстве случаев такие билеты стоят дешевле, поэтому детям-инвалидам приходится отказываться от лечения — они не могут выдержать длительный переезд. При этом действующие на Дальнем Востоке лечебные и реабилитационные центры не всегда могут решить проблемы больных, сообщает RT.

По словам экспертов, законодательная инициатива не потребует дополнительных федеральных затрат, так как льготники готовы самостоятельно доплачивать необходимую сумму для покупки авиабилета.

Просьбу матери направили на «Прямую линию» с президентом. В эфир она не попала. Но RT встретился с Анной Тулиновой – одной из обратившихся к главе государства женщин. Она многодетная мать, у неё четверо детей. У пятилетней дочери Аэлиты – детский церебральный паралич (ДЦП). Раз в три месяца девочке необходима реабилитация в специальном лечебном центре.

Многодетная мать отмечает, что проблема с авиаперелетом касается не всех регионов Дальнего Востока. На Камчатке, Сахалине, в Магадане, на Чукотке и в Якутии нет железнодорожного сообщения с центральными регионами России, поэтому за жителями этих регионов перелет закреплен. Проблема касается жителей Хабаровского края, Приморья, Амурской области и Еврейской автономной области.

«Закон такой: если билет на поезд даже на один рубль дешевле авиа, то покупается именно он, — говорит Тулинова. — До Москвы нам ехать семь суток. Представляете, если у ребенка была операция на тазобедренном суставе и он весь в гипсе, а ему ещё обратно нужно дорогу выдержать? Это нереально, потому у нас дети и остаются без лечения. Родители понимают, что они не вынесут дорогу, и отказываются от лечения».

По словам депутата законодательной думы Хабаровского края Ирины Беловой, в прошлом году дума обращалась с данным вопросом к заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец, а также к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой. Ответ пришел от Минтруда РФ. «Специалисты ведомства предположили, что потребность федеральных средств может увеличиться, — комментирует Белова. — Однако, по нашему мнению, дополнительной нагрузки на бюджет не будет, так как льготники будут компенсировать разницу самостоятельно». В Минтруде комментарии RT не предоставили.

Родители детей-инвалидов также отмечают, что субсидированных билетов крайне мало, и в летний период получить их практически невозможно. «Бывает так, что билеты на самолёт дешевле, чем на поезд, но ФСС не заключил контракт с авиаагентством и мы не можем улететь на лечение, — рассказывает руководитель АНО «Крылья надежды» хабаровчанка Анна Мичурина. — Недавно представитель ФСС заявила в СМИ, что потребность в перелётах с Дальнего Востока удовлетворяется на 90 %, но это неправда. Мы запросили официальные данные, но ответ нам пока не предоставили».

По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, железнодорожный транспорт практически не отличается по цене от авиасообщения как на коротких, так и на длинных дистанциях, поэтому бюджет не претерпит серьёзных изменений, зато будет решена важная проблема.

Согласно данным Федерального реестра инвалидов на апрель 2019 года, в Дальневосточном федеральном округе проживает наименьшее по сравнению с другими округами России количество детей с ограниченными возможностями — 37 460 человек. Из них 6 474 находятся в Якутии, 5 940 — в Приморском крае, 5 840 — в Бурятии. На четвёртом месте по количеству детей с ограниченными возможностями находится Забайкальский край, следом идёт Хабаровский край. В Еврейской автономной области проживают 752 ребёнка-инвалида. Остальные регионы не связаны железнодорожным сообщением с Центральным федеральным округом, поэтому там инвалидам предоставляются авиаперелёты. Всего численность инвалидов в России на апрель 2019 года составляет 11 304 101 человек, из них 674 292 ребёнка.