Амурский театр драмы обезглавлен: главный режиссер покинул регион

Фото: www.instagram.com/pavelrukavicin

Павел Рукавицын был главным режиссером Амурского театра драмы с весны 2017 года. За 2 театральных сезона он поставил 8 спектаклей в качестве главного режиссера и один – в качестве приглашенного режиссера.

В числе постановок – «Брачный договор» Эфраима Кишона, «Доходное место» Александра Островского, «Чудеса под Новый год» Дмитрия Голубецкого, «Тартюф, или Обманщик» Мольера, «Искушение» Нины Дьяковой, «Вождь краснокожих» по О. Генри, «Счастливые люди» по пьесе Леонида Завальнюка и Анны Богачевой, «Селфи со склерозом» Александр Володарского.

«Мне за них не стыдно, я считаю, что это спектакли вполне достойные. Из всех я почему-то больше люблю "Доходное место", это не значит, что все остальные мне не удались.

Не удалось поставить еще 8-9-10 спектаклей, не удалось какие-то вещи изменить, к сожалению, которые я считал необходимым изменить. Но тут уж, как говорится, один человек предполагает, а другой человек располагает», – сказал Павел Рукавицын.

Павел Рукавицын родился в 1971 году в Воронеже. Он окончил Воронежский государственный университет, факультет романо-германской филологии, а также Харьковский государственный университет искусств по специальностям «композиция» и «режиссер драматического театра».

Из Благовещенска режиссер решил вернуться в родной Воронеж.

«Закончился контракт мой второй, мы его решили не продлять обоюдно. (…) Наряду с отвратительным опытом, есть очень хороший опыт. Да, можно было бы, наверное, еще поработать, хотя, на мой взгляд, в сложившихся обстоятельствах своего потолка какого-то я достиг», – прокомментировал Павел Рукавицын свое решение об отъезде.

Кто будет новым главным режиссером Амурского театра драмы, пока не сообщается. «Не имею ни малейшего представления, меня в это не посвящали. Боюсь, что какое-то время в театре не будет преемника. Это сложный вопрос», – сказал Рукавицын.

Амурский областной театр драмы завершил 135-й театральный сезон. За это время зрители посмотрели семь премьер – «Счастливые люди», «Щелкунчик – Принц», «По зеленым холмам океана», «Тетки», «Селфи со склерозом», «Считаю до пяти» и комедию в стиле дель арте – «Двенадцатая ночь, или Все что угодно» по пьесе Уильяма Шекспира.

«Актеры работали не только на сцене. Творческие встречи со зрителями проходили в театре, библиотеках, музее, на учебных и выездных площадках и даже на ледовом катке!



По итогам насыщенного года всем отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты, благодарности, дипломы от руководства театра и министерства культуры и национальной политики Амурской области», – сообщается в аккаунте театра в Инстаграме.