За чрезмерно глубокое декольте и отсутствие бюстгальтера женщину выгнали из самолета

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Из-за откровенного наряда гражданка Великобритании не смогла улететь в Лондон и провела ночь на полу в аэропорту Малаги. На ней была черная гипюровая блузка с глубоким декольте, надетая на голое тело.

31-летняя Гарриет Осборн посчитала произошедшее сесксистской выходкой. Она смогла вылететь домой лишь на следующий день, купив билет на другой рейс, сообщает «Комсомольская правда».

Осборн пояснила, что, бюстгальтера на ней действительно не было, но соски она прикрыла оборками блузки, которые зафиксировала специальным скотчем. Однако сотрудники авиакомпании EasyJet попросили ее надеть что-нибудь поверх ее откровенного наряда. «Экипаж вел себя ужасно, они заставили меня чувствовать себя дешевкой. Эта стюардесса встала перед самолетом и заявила, что меня не пустят в этой блузке. Она сказала мне: "О, нет, отойди в сторону", и попыталась прикрыть меня своими руками».

Однако в пресс-службе авиаперевозчика озвучили другую точку зрения на инцидент. И объясняют, что не пустили женщину в салон из-за грубого поведения. По словам сотрудников, пассажирка резко отреагировала на просьбу экипажа прикрыться. Она согласилась надеть кофту, но продолжила ругаться со стюардессами. «Наши сотрудники обучены оценивать все ситуации и действовать быстро и адекватно. Мы не терпим оскорбительного или угрожающего поведения по отношению к нашим сотрудникам», – подчеркнули в EasyJet.