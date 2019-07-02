В колонии под Архангельском создали райские условия для отсидки: обзор прессы

В России запретили покупать импортные вина; в Сибири появляются точки общепита, куда можно прийти со своей посудой; Алла Пугачева страдает бруксизмом. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета». Естественно, здесь о паводке в Иркутской области, естественно, о встречах В. Путина и Д. Медведева – подробности этого изучите сами. Я заострил внимание на материале, рассказывающем, что чиновникам запретили закупать импортные вина. Нет-нет, для личного пользования, чтобы дома, втихушку – пожалуйста, хоть залейся, а вот на официальных приемах – только родное, российское. Делается это для поднятия престижа отечественных виноделов.

Было бы здорово, если бы еще отечественные виноделы делали вина качественнее зарубежных, правда же?

Вам статья

Еще в «РГ» рассказывается, что в Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело против руководителей колонии. Тюремщики создали для криминальных авторитетов практически райские условия отсидки: усиленное питание, алкоголь, гости в любое удобное время и прочее и прочее. Читая материал «Рай на нарах», вы узнаете, что подобное происходило и в Тюменской области, и в Челябинской (Амурскую на сей раз не называют, но история с Цеповязом пока не забыта).

Газета разъясняет, что благоприятный режим отбытия наказания устраивался за деньги. То есть не просто так, не по зову души и сердца.

Также в номере

И еще пунктирно. Узнаете, что в Сибири открываются магазины, продающие товары без упаковки, а также точки общепита, где нет одноразовой посуды, но куда можно прийти со своими стаканом и тарелкой. Это позволит сократить количество мусора. А в обиход войдут бумажные кульки и авоськи.

Кстати, о мусоре. В другой статье говорится, что Филиппины отправили назад, в Канаду полторы тысячи тонн мусора, которые еще 6 лет назад Канада отправила на Филиппины для переработки. Но что-то не срослось.

И еще одно сообщение из этой же серии: французский музыкант Маруани (тот самый, что из Space) остался с носом – его претензии к Киркорову за якобы плагиат, суд счел неубедительными, а посему «король российской эстрады» не будет выплачивать ему требуемые 272 миллиона рублей. Не в тот суд подавал иск несчастный Маруани.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня просто перенасыщена информацией, даже,– подозреваю, не вся и вошла на страницы газеты, в чем ничего удивительного: издание переходит на двухразовый выпуск в неделю. Это совсем не радует: будем реже встречаться с талантливыми журналистами и меньше знать об окружающей действительности. Но это лирика. А если конкретно, то депутат заксобрания Сергей Труш готов побороться за должность главы Тамбовского района – это раз. Второе: с сентября между Благовещенском и Чигирями начнет действовать новая дорога. Третье: Владимировские озера попали в черный список Роспотребнадзора. Далее: жителей Чагояна, метеорологов, старателей и – кого там еще – в день старта ракеты с Восточного эвакуируют – вдруг что. А я ведь еще и половины материалов не назвал.

На посошок

Точку в обзоре ставит «Комсомольская правда», где публикуется большое интервью с Вахтангом Кикабидзе. Здесь же и отклики на отказ джазовой исполнительницы Нино Катамадзе выступать в России. Лично мне искренне жаль, что наши народы все дальше друг от друга. Еще здесь пишут о Тунгусском метеорите, тайна которого не раскрыта и через 111 лет после его падения.

И, узнав попутно, что Алла Пугачева страдает бруксизмом (это ночное скрежетание зубами), переключайтесь на заметку о том, что Бари Алибасов на спектакле с отравлением заработал 26 миллионов. Чего – не говорится.

Но даже если и рублей, то все равно неплохо, да?