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В Благовещенске из-за пожара в пятиэтажке погибла женщина

В Благовещенске из-за пожара в пятиэтажке погибла женщина
Фото: Амур.инфо

1 июля в Благовещенске загорелся пятиэтажный дом на улице Ленина. Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, через семь минут к месту пожара прибыли огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Было сформировано два звена газодымозащитной службы. Одни пожарные ликвидировали очаг, другие – эвакуировали жильцов.

Всего было эвакуировано 10 человек, двое из них – дети. Через 22 минуты пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь повредил квартиру на площади 15 квадратных метров. Погибла женщина, 1957 года рождения. По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • belka717

    belka717
    1 час назад

    Может квартира загорелась в пятиэтажном доме, а не пятиэтажный дом загорелся, как написано вначале статьи? Так было бы грамотнее. Мои соболезнования родственникам погибшей - 62 года это не возраст. Очень жаль!

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