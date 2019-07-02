В Благовещенске из-за пожара в пятиэтажке погибла женщина

Фото: Амур.инфо

1 июля в Благовещенске загорелся пятиэтажный дом на улице Ленина. Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, через семь минут к месту пожара прибыли огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Было сформировано два звена газодымозащитной службы. Одни пожарные ликвидировали очаг, другие – эвакуировали жильцов.

Всего было эвакуировано 10 человек, двое из них – дети. Через 22 минуты пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь повредил квартиру на площади 15 квадратных метров. Погибла женщина, 1957 года рождения. По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.