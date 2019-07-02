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Дожди с грозами: прогноз погоды в Амурской области на 2 июля

Дожди с грозами: прогноз погоды в Амурской области на 2 июля
Фото: Амур.инфо

2 июля в Амурской области облачно с прояснениями. Идут дожди, местами сильные с грозой. Дует северо-восточный ветер, при грозе его скорость достигает 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха составит 20...25. На севере – 22...27, местами – до 17 градусов выше нуля.

В Благовещенске также облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный северо-восточный, при грозе – 10-15 метров в секунду. Уличные термометры покажут в течение дня 23...25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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