Портрет Дзюбы на теле: благовещенец Евгений о своих тату

Одни люди гонятся за славой осознанно, другие – даже не парятся над тем, что их действия к ней могут привести. Как не заморачивался над этим и Евгений Греховодов, когда бил на своем теле татуировку с портретом Дзюбы. И это не единственный портрет на его теле.

– Вопрос, который ты, наверное, уже устал слышать – для чего набивать на себе портреты реальных людей?



– Для чего-то же люди бьют на себе кошечек, собачек, драконов, цветы и т. д. – у нас в городе полно однотипных татуировок. Я просто делаю не как у всех.

– Но это же люди, которые реально существуют! Как появилась идея набить чей-то портрет?



– Да, это люди, но это не малоизвестные. Я же не набил своего соседа. Каждый из этих людей внес свой вклад в то или иное событие: кто-то всю жизнь отдал музыке на мировом уровне, а кто-то по сей день в своем виде спорта завоевывает трофеи. Первый был портрет Дзюбы. Во время чемпионата мира по футболу я просто сказал друзьям, что если сборная России выиграет у сборной Испании, то набью себе большой портрет Дзюбы. Слово держать нужно.

– Не боялся, что мастер по тату вместо нормального портрета сделает тебе партак?



– Вообще не парился по этому поводу. Мастера искал себе, в принципе, очень долго, но потом познакомился с одним и с его работами, и все сомнения отпали сразу.

– Как отнеслись близкие к этой затее?



– Абсолютно нормально и адекватно. У всех своя голова на плечах, и я считаю, что это личное дело каждого, что делать с собой и в частности со своим телом. Но вот от посторонних людей слышал много критики в свой адрес как адекватной, так и не очень. Особенно после того, когда я сделал Дзюбу и этот факт у себя на странице запостил Юрий Дудь. Куча сообщений в Инстаграме пришла как с хорошими словами, так и не очень лестными.

– Каково это – сделать чей-то портрет у себя на теле, а потом проснуться и увидеть, что о тебе говорят вне Благовещенска?



– Я критику воспринимаю абсолютно адекватно. Люди всегда будут реагировать неоднозначно на вещи, которые выходят за рамки привычного. Поэтому нужно всегда быть ко всему этому готовым. Да и тем более я это делаю для себя, а не для людей. Одни говорили, что у меня проблемы с психикой, другие респектовали, а третьи и вовсе считали, что я хайпую. Да, хайпанул в истории с Дзюбой, но это было сделано ненамеренно.

– Эта была первая татуировка?



– Нет. Первую сделал в 18 лет. Это были на то время модные китайские иероглифы. Потом спустя некоторое время набил себе добермана на ноге.

– Чей портрет был следующий?



– Следующим после Дзюбы был Овечкин, просто захотелось продолжить делать то, что сделают единицы. Изначально задумка была сделать Федора Емельяненко, но портрет Овечкина более подходил по фактуре для татуировки.

– А почему Федора Емельяненко изначально хотел?



– Мне, вот честно, не очень нравится этот вопрос. У меня нет прям какой-либо личной симпатии, и я не являюсь ярым фанатом этих людей. Они достигли в своей сфере того, что о них говорит весь мир. Почему я делаю портреты на своем теле? Мне просто нравится стиль татуировки как реализм. Бить собак, птиц и индейцев, как делает это 80 % людей, я не хочу, у меня свой взгляд на такие вещи. Некоторые сделали что попало и ходят не парятся, а я – это я. Такого, как у меня, больше нет ни у кого. Это всего лишь портреты людей, которых знает весь мир. Они останутся на моем теле на всю жизнь – это меня не парит вовсе, поэтому я не понимаю, что так людей цепляет в этом.

– А еще портреты есть?



– Есть Децл, Кинт Флинт (скончавшийся солист The Prodigy) и Честер Беннингтон (так же скончавшийся солист The Linkin Park). Из последних двух собирается стилистический музыкальный рукав.

– Как ты относишься к суевериям? Просто слышала, что не рекомендуют бить на теле символики и атрибуты, связанные со смертью, а также портреты тех, кого уже нет в живых.



– Я не суеверный человек вообще, и к этим слухам отношусь абсолютно ровно, поэтому не заморачиваюсь – это обычный рисунок. У меня есть один знакомый, у которого набит не один череп на теле, и ничего, жив здоров, улыбается.

– Ты говорил, что делаешь не как у всех и делаешь то, что сделают единицы. Звучит по-бунтарски и с вызовом. Ты в жизни ко всему так или только в отношении татуировок?

– Ко всему. Но при этом у меня абсолютно не бунтарский характер. Просто к некоторым вещам в жизни отношусь относительно резко, а так я абсолютно спокойный человек.

– И напоследок: если бы ты заранее знал, какое повышенное внимание к тебе будет, стал бы делать портретные татуировки?



– Скорее, да, чем нет. Когда начинал это все делать, то догадывался, что так может все сложиться. И, можно сказать, был готов к этому. В данный момент уже все утихло, да и я отвык от этого всего. Последний раз меня публично просили рассказать о татуировках где-то в конце зимы Благеры. Затем было несколько месяцев тишины...