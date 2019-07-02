В Свободном инвалид учится передвигаться на коляске-ступенькоходе

14 лет назад житель Свободного получил травму, из-за которой остался инвалидом. Все это время мужчина не мог самостоятельно передвигаться, почти постоянно находясь в четырех стенах. Недавно Виктор Полявщиков получил самый ценный подарок – инвалидную коляску-ступенькоход. Теперь он может сам выйти из дома, спуститься по лестнице и добраться до любой точки в городе.

Историей Виктора поделилась с Амур.инфо читательница. Она написал письмо в редакцию: «Наш город Свободный очень маленький, и такие новости, я считаю, должны знать все. Это не плохие новости, а очень хорошие. Человек (с ограниченными возможностями) прожил 14 лет на 5 этаже. И ему люди собрали денежные средства на электромашину, которая его сама спускает с 5 этажа».

Корреспондент Амур.инфо связался с сестрой мужчины, именно она все эти годы ухаживала за братом и помогала ему реабилитироваться. Со слов девушки, несчастье пришло в семью в 2005 году. Виктор тогда работал электролинейщиком – ставил опоры и тянул ЛЭП в селе Николо-Александровка Октябрьского района. Несчастный случай произошел в обеденный перерыв.

«В обеденный перерыв он решил искупаться и нырнул в воду, но ударился головой о кочку. Сломал шейный отдел позвоночника. Его вначале повезли в районную больницу, потом спустя неделю примерно приехал из областной больницы нейрохирург и сказал, что брат нетранспортабелен. Он был на искусственной вентиляции легких, и его поэтому боялись перемещать куда-то. Если честно, прогнозов тогда особых никто не делал, практически крест на нем поставили. Но брат выкарабкался. Потом он лежал в Свободненской больнице в отделении травматологии, а затем его увезли в областную больницу, сделали операцию, заменили позвонки на титановые импланты. Получается, шею он сломал в июле, а домой попал только в марте. После операции ему стало легче, смог сам дышать, смог сесть в инвалидное кресло. Дальше была долгая реабилитация, она длилась годами. До такого состояния, как сейчас, мы долго шли. Сейчас он сидит, опираясь на спинку, не заваливается. Но, конечно, ходить не может. И не может толком себя обслуживать, потому что пальцы в кулак не сгибаются, взять ничего в руки не получается», – рассказала сестра Виктора Виктория Тянутова.

Пока Виктория ухаживала за братом, она вышла замуж, родила двоих детей. Но Виктор не мог ни присутствовать на свадьбе сестры, ни навестить ее в роддоме. Ситуация начала меняться, когда мужчина в сентябре 2018 года подал заявку в благотворительный фонд «Милосердие» для приобретения ступенькохода. В апреле 2019 года заявка была одобрена, начался сбор средств. Из необходимых 508 тысяч рублей 250 тысяч собрали с помощью пожертвований, оставшиеся деньги одной суммой перечислил благотворитель, пожелавший остаться неизвестным.

«Коляска пришла нам 26 июня. Мы только начали ее опробовать. Пришлось немного реконструировать прихожую в квартире, сделать порожек, чтобы ему было удобнее заезжать. И еще нужно скорректировать дверной проем в подъезде, мы уже обратились за помощью в администрацию города. Но даже несмотря на эти нюансы, мы безмерно счастливы. Он теперь сам может покидать квартиру. Он может съездить в банк, в кино, на прогулку, куда угодно. В День молодежи гуляли вместе. Мы очень рады и благодарны всем, кто помог», – отметила Виктория.