Астрологический прогноз на 2 июля

Восход Солнца: 04:23

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Раке.

Овен. Если вы собираетесь в поездку или сами водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны травмы, автокатастрофы или проблемы, связанные со здоровьем близкого человека или родственников. Не пытайтесь игнорировать чужое мнение или утвердить свою правоту силой — некоторое сомнение в правильности своих поступков пойдет вам только на пользу. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками.

Телец. Судьба вновь берет вас под свое крыло. Вы почувствуете себя бодрым и оживленным. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Вам покажется, что вы действительно неотразимы, а позже это перерастет в уверенность. Ваше общество приятно многим. Отношения с близким человеком гармоничны и доверительны. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей, хотя порой можно и ошибиться.

Близнецы. Ваше интуитивное проникновение в чувства окружающих, привлекательность и творческий, оригинальный взгляд на вещи смогут расположить к вам окружающих. Но вам предстоит отстаивать свои взгляды. Возможны проблемы с органами пищеварительной системы.

Рак. Благоприятный день, связанный с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Вы сможете показать себя с лучшей стороны, хотя существенных изменений в материальном благосостоянии не предвидится. Чаша весов может отклониться в любую сторону. Непредвиденные расходы возможны так же, как и неожиданная прибыль. Постарайтесь не рисковать.

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Лев. Сложный, противоречивый день. Встреча с друзьями может послужить причиной недоразумений или взаимного недовольства. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения проявлять гибкость в общении, способности сыграть любую роль, кардинально менять тактику поведения в зависимости от ситуации.

Дева. День, благоприятный для творческой деятельности. Восстановится баланс между чувствами и поступками. Общение с прекрасным поможет избавиться от накопившихся отрицательных эмоций. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вы, скорее всего, получите ободряющее известие и сможете начать выгодное дело.

Весы. Напряженный день. У руководителей снизившийся уровень энергии повлечет падение авторитета и влияния на окружающих. Поэтому им необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Не исключены непредвиденные крупные траты, потери. Вероятны также сложности в отношениях с близкими людьми. Им не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать.

Скорпион. Вероятно, вас ожидают ошибки в поведении из-за неверного представления о ситуации. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Любителям экстравагантности рекомендуется умерить свой пыл в выражении индивидуальности. Возможны проблемы с реализацией планов, конфликты с партнерами. Особой осторожности требуют сексуальные контакты. Звезды сулят успех людям, занимающимся бизнесом.

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Стрелец. Благоприятный день для походов по магазинам, нанесения визитов, приема гостей. Не исключено, что вы сумеете блеснуть своими талантами в обществе или завести интересные знакомства. Вам предстоят поездка и небольшие финансовые потери, связанные скорее всего с приобретением подарков.

Козерог. Погруженность в себя и романтическое настроение не позволят решать конкретные задачи. Забывчивость и невнимательность могут привести к неприятностям. Не стоит приниматься за новое именно сегодня. Займитесь собой, спортом, делами друзей (но в этом не переусердствуйте), домом.

Водолей. Крайне неблагоприятный день. Разногласия с близким человеком, нежелание прислушаться к мнению собеседника или клевета недоброжелателя нарушат доверительную обстановку в семье. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов с неприятными людьми. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными поступками.

Рыбы. Возможно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений. Звезды советуют взвесить свои ожидания или претензии к партнерам и подумать, что и как можно исправить или усовершенствовать. Следует уладить старые дела, а смелые проекты оставить на более подходящее время.

Астролог: Вальдемар Небоходцев