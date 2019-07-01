В Амурской области пассажир избил начальника поезда

В Амурской области 25-летний пассажир избил пытавшегося его усмирить начальника поезда. Скандал случился в понедельник, 1 июля, в поезде сообщением Владивосток – Новосибирск в Магдагачинском районе.

«В купейном вагоне № 13 пассажир, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и агрессивно, на контакт не шел, на замечания не реагировал», – сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Как сообщает РИА Новости, начальник поезда попытался успокоить дебошира, при этом получив два удара кулаком в голову. Начальник поезда получил повреждения мягких тканей в области глаза и губы.

Поезд следовал без сопровождения сотрудников полиции. «На станции Сковородино были вызваны сотрудники полиции. Пассажир снят. Начальник поезда подал заявление в полицию за нанесение телесных повреждений», – добавили в ФПК. Пассажиру 25 лет, он ехал из Владивостока в Иркутск.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке. Во время посещения президентом в ноябре 2017 года ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции «Москва – Киевская» одна из проводниц спросила, можно ли применять аналогичное наказание для пассажиров поездов. Путин тогда не исключил возможность введения такой ответственности.

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов в июне 2019 года сообщал РИА Новости, что включать в черные списки можно было бы тех пассажиров поездов дальнего следования, которые имеют более одного административного или уголовного дела за правонарушения, совершенные в вагонах.