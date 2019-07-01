В Белогорске отпраздновали День молодежи с пеной и лазерами

В Белогорске День молодежи завершили пенной вечеринкой. Дискотеку под открытым небом организовали в городском парке культуры и отдыха. Ее посетили более 3 тысяч человек.

Пенное шоу началось в 21:00. Вырабатывали пену две пенопушки. Территорию танцев подсветили лазеры. Музыкальный ряд вечернего развлекательного шоу сопровождали артисты из Благовещенска. «Впервые со сцены горпарка в День молодежи звучал саксофон. Артисты компании "ПВ Шоу" устроили зажигательную программу. Пели под живой вокал современные песни. Гости и жители Белогорска им подпевали и купались в пене», – рассказывает замдиректора по культмассовой работе горпарка Оксана Черкасова.

Просмотров всего: 186

#администрация Белогорска

распечатать

Фотогалерея

Елена Котейко