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В Белогорске отпраздновали День молодежи с пеной и лазерами

В Белогорске отпраздновали День молодежи с пеной и лазерами

В Белогорске День молодежи завершили пенной вечеринкой. Дискотеку под открытым небом организовали в городском парке культуры и отдыха. Ее посетили более 3 тысяч человек.

Пенное шоу началось в 21:00.

Вырабатывали пену две пенопушки. Территорию танцев подсветили лазеры. Музыкальный ряд вечернего развлекательного шоу сопровождали артисты из Благовещенска.

«Впервые со сцены горпарка в День молодежи звучал саксофон. Артисты компании "ПВ Шоу" устроили зажигательную программу. Пели под живой вокал современные песни. Гости и жители Белогорска им подпевали и купались в пене», – рассказывает замдиректора по культмассовой работе горпарка Оксана Черкасова.

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#администрация Белогорска

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