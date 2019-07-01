Амурские энергетики починили ЛЭП, поврежденную из-за паводка

В Мазановском районе энергетики отремонтировали линию электропередачи через реку Селемджу и восстановили электроснабжение сел. В понедельник, 1 июля, все потребители сел Ивановский и Майский подключены к электроснабжению, сообщили в Амурских электрических сетях – филиале АО «ДРСК».

В воскресенье, 28 июня, поднявшаяся вода в Селемдже сорвала с крепления паром. Это стало причиной обрыва проводов ЛЭП над рекой. Линия электропередачи проходит в труднодоступной местности, автодороги там нет. В тот же день на место аварийно-восстановительных работ были переброшены бригады, техника, необходимые материалы и приспособления для производства работ. С помощью квадрокоптера специалисты обследовали поврежденный участок и сделали выводы о необходимом объеме работ.

«Высокий уровень воды, сильное течение, деревья, плывущие по реке – все это осложняло работы, – рассказывает главный инженер филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" Александр Воробьев. – В аварийно-восстановительных работах были задействованы 18 человек, шесть единиц техники и плавсредства. Один катер нам в помощь выделило МЧС. Необходимо было между пролетами 13-й и 14-й опор подвесить заново три провода. Прежние провода замыло в песке и достать их не представлялось возможным, поэтому привезли новый провод. Работа сложная и в условиях разлива реки опасная. Накануне уровень воды в реке начал снижаться, и мы смогли провести работы».

Эта линия единственная поставляющая электроэнергию в села. Поэтому, пока велись аварийно-восстановительные работы, для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов подключили дизель-генератор.