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1июля
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сегодня, 19:11 0

В Свободном полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве

В Свободном оперативники управления ФСБ России по Амурской области и сотрудники городской полиции задержали двоих мужчин по подозрению в вымогательстве. В машине одного из задержанных нашли биту, резиновую палку и пневматический пистолет.

Предварительно установлено, что мужчины 1989 и 1988 годов рождения вымогали у жителя Свободного 66 000 рублей. По информации амурского управления МВД России, ранее подозреваемые неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Один из них в текущем году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В апреле суд назначил ему наказание в виде условного срока.

Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.

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#закон #криминал #происшествия #Свободный

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