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сегодня, 18:54 0

Спасатели помогают навести порядок после паводка в Селемджинском районе

Спасатели помогают навести порядок после паводка в Селемджинском районе
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Селемджинском районе Амурской области продолжает работать аэромобильная группировка Главного управления МЧС России. В состав объединения входят пожарные Благовещенска и спасатели Амурского филиала ДВРПСО. Они помогают жителям сел Бысса и Февральское справиться с последствиями дождевого паводка.

Спасатели выносят мусор, принесенный водой, поднимают повалившиеся заборы, откачивают воду из подвалов домов и погребов, просушивают дома, углубляют каналы вдоль дорог и развозят продукты. А также проводят предупредительную и разъяснительную работу с сельчанами. В селе Бысса пожарные помогли поднять лодку из протоки реки.

«В настоящее время вода ушла из всех подтопленных домов, приусадебных участков в селах Бысса и Февральское Селемджинского района. Транспортное сообщение восстановлено. Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. В Главном управлении МЧС России по Амурской области организована работа оперативного штаба. Ситуация находится на контроле», – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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#МЧС #природа #происшествия

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