Спасатели помогают навести порядок после паводка в Селемджинском районе

Спасатели выносят мусор, принесенный водой, поднимают повалившиеся заборы, откачивают воду из подвалов домов и погребов, просушивают дома, углубляют каналы вдоль дорог и развозят продукты. А также проводят предупредительную и разъяснительную работу с сельчанами. В селе Бысса пожарные помогли поднять лодку из протоки реки.

«В настоящее время вода ушла из всех подтопленных домов, приусадебных участков в селах Бысса и Февральское Селемджинского района. Транспортное сообщение восстановлено. Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. В Главном управлении МЧС России по Амурской области организована работа оперативного штаба. Ситуация находится на контроле», – сообщили в чрезвычайном ведомстве.