Тамбовский район в 22-й раз стал самым спортивным в Амурской области

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области завершилась сельская спартакиада. В ней участвовали спортсмены 17 районов. Первое место 22-й год подряд заняла команда Тамбовского района. На втором месте – Константиновский район, на третьем – сборная Октябрьского района.

Спартакиада прошла в селе Константиновка. Перед проведением спортивного мероприятия на районном стадионе «Амур» отремонтировали ограждение гандбольной площадки, установили 10 лавочек, сделали новую лестницу на второй этаж административного здания, отремонтировали бетонные дорожки к огню спартакиады и флагам. В целом на обновление стадиона из региональной казны выделили более 2 миллионов рублей.

В сельской спартакиаде участвовало около 500 человек. Спортсмены соревновались по 6 видам спорта: гиревому спорту, легкой атлетике, гандболу, футболу, волейболу и шахматам.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в 2019 году в регионе в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» построят 2 физкультурно-оздоровительных комплекса. Их возведут в селе Томское Серышевского района и в городе Белогорске. В ходе реализации программы «Газпром – детям» в Тынде построят ФОК с ледовым полем, а в Благовещенске и селе Тамбовка появятся спорткомплексы с универсальными залами.