Благовещенцев просят найти пенсионерку из Владимировки

В Благовещенске разыскивают пожилую женщину, которая ушла из дома в селе Владимировка Благовещенского района. Пенсионерку ищут с 29 июня. В понедельник, 1 июля, ее видели в районе областной больницы.

Участники поисково-спасательного отряда «Амур» обращаются с просьбой ко всем неравнодушным людям. Дело в том, что пенсионерка дезориентирована, Благовещенск ей незнаком, поэтому нужна помощь.

Зинаида Ивановна Савченко 1938 года рождения имеет инвалидность, страдает гипертонией, передвигается с трудом. Приметы: небольшого роста (около 160 сантиметров), худощавая, волосы седые, глаза карие. В день ухода из дома была одета в спортивную кофту светло-серого цвета с длинными рукавами, черные брюки, спортивные ботинки ярко-голубого цвета.

Всех, кто заметит Зинаиду Ивановну, просят позвонить в полицию или по номерам волонтеров: +7-914-581-01-57, +7-909-819-34-75.