На Тынду обрушилась непогода, с одного здания сорвало крышу (фото, видео)
1 июля на Тынду обрушилась непогода. Соответствующие фото и видео появились в социальных сетях. Горожане сообщают о граде, дожде и сильном ветре.
Видео: instagram.com/tynda_28rus
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в ЕДДС Тынды, здание по адресу: улица Красная Пресня, 55, осталось без крыши. «Повторилась ситуация прошлого года. Со здания "Ростелекома" опять сорвало крышу, которую срывало в прошлом году», – рассказали в диспетчерской службе. Собеседник уточнил, что люди при этом не пострадали.
Видео: instagram.com/tynda_28rus
В Амурском гидрометцентре агентству сообщили, что сведений о сильном ветре в Тынде нет, хотя гроза в городе отмечалась, а при ней ветер может серьезно усиливаться.
Видео: instagram.com/tynda_28rus
В настоящее время Амурская область находится в зоне действия циклона. В ближайшие дни в регионе, по прогнозу, также ожидаются грозы и ливневые дожди.
Видео: instagram.com/tynda_28rus
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