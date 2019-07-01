На Тынду обрушилась непогода, с одного здания сорвало крышу (фото, видео)

Фото: instagram.com/tynda_28rus

1 июля на Тынду обрушилась непогода. Соответствующие фото и видео появились в социальных сетях. Горожане сообщают о граде, дожде и сильном ветре.

Видео: instagram.com/tynda_28rus

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в ЕДДС Тынды, здание по адресу: улица Красная Пресня, 55, осталось без крыши. «Повторилась ситуация прошлого года. Со здания "Ростелекома" опять сорвало крышу, которую срывало в прошлом году», – рассказали в диспетчерской службе. Собеседник уточнил, что люди при этом не пострадали.

Видео: instagram.com/tynda_28rus

В Амурском гидрометцентре агентству сообщили, что сведений о сильном ветре в Тынде нет, хотя гроза в городе отмечалась, а при ней ветер может серьезно усиливаться.

Видео: instagram.com/tynda_28rus

В настоящее время Амурская область находится в зоне действия циклона. В ближайшие дни в регионе, по прогнозу, также ожидаются грозы и ливневые дожди.

Видео: instagram.com/tynda_28rus