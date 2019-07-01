Двое амурчан, пришедшие помянуть родственников, уничтожили 29 надгробий

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Бурейский районный суд осудил двоих братьев, жителей села Безозерное. Амурчан признали виновными в совершении преступления по статье «Умышленное уничтожение надмогильных сооружений, группой лиц по предварительному сговору».

По данным следствия, в сентябре 2018 года жители Бурейского района пришли на кладбище села Безозерное, чтобы помянуть умерших родственников. После распития спиртного, братья договорились уничтожить памятные сооружения.

Мужчины расшатывали бетонные стелы с изображениями умерших, а после роняли их. Надгробия падали и ломались. В целом в непригодность пришло 29 памятников, причинен ущерб 16 потерпевшим.

На суде мужчины признали свою вину. Каждому из братьев назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15 % от заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Бурейского района.