От Бузулей до Европы: читатели Амур.инфо рассказали о планах на отпуск

На Амур.инфо завершился опрос читателей на тему «Как вы планируете провести отпуск в этом году?» Больше половины из 1 091 респондента ответили, что никуда не поедут из-за нехватки денег.

Вариант «Никуда не поеду, нет денег» выбрали 611 человек (56 % от общего количества участников голосования). «Забыл, что такое отпуск – все время работаю», – признались 115 респондентов (10,5 %). «Поеду в Юго-Восточную Азию, там туры дешевле», – сообщили 97 человек (8,9 %). «Люблю отдыхать в Приморье», – поделился 91 читатель (8,3 %). «Собираюсь поехать в Европу», – похвастались 56 опрошенных (5,1 %). «Еду на Черноморское побережье», – ответили 50 проголосовавших (4,6 %). «Предпочитаю отдыхать зимой», – заявили 46 респондентов (4,2 %).

Всего 7 человек (0,6 %) пожаловались, что хотели провести отпуск в Таиланде, но побоялись свирепствующей там лихорадки денге. Строку «Другой вариант» предпочли 18 участников опроса (1,6 %). Выяснилось, что двое из них собираются на курорты Крыма, еще двое – на Байкал. Один человек намерен повидаться с Зейским морем, другой поедет в Турцию, а третий нацелился на российский санаторий, четвертый же предпочел Бузули.

«Пойду сплавом по реке Нора», – рассказал один из участников опроса. «В деревне у деда», – сообщил другой. «А что, в Китай никто ехать не хочет? Мост строят для этого. Поедем туда, где русских туристов поменьше», – написал читатель. «Мне хорошо дома», – признался следующий респондент. «А мне и ехать никуда не надо, море в трех кварталах», – поделился аноним.

Среди оставшихся кто-то уже отдохнул, а кто-то выходит из декретного отпуска, поэтому пока никуда не собирается. «Чтобы ехать, нужны деньги, Дальний Восток очень далеко», – констатировал участник голосования.

Тем временем на Амур.инфо начался прием ответов на вопрос «Как бороться с автомобильной пробкой в районе моста через Зею, возникающей в выходные дни?» Прием голосов продлится до 8 июля.