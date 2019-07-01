В Благовещенске решили обновить стену граффити

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске решили провести уникальный художественный конкурс по обновлению стены граффити в районе Городского парка культуры. Для участия приглашают художников, дизайнеров и креативных людей.

Задумка может иметь любую тематику, но изображение, содержание, сюжет, действия сценических лиц и персонажей не должны противоречить действующему законодательству Российской Федерации.

Для участия в конкурсе требуется нарисовать рисунок в соотношении 3 (ширина) к 1 (высота), изображающий какую-либо интересную идею, задумку, которая бы привлекала внимание своей креативностью, а также вызывала желание подойти и сфотографироваться.

Эскизы принимаются на электронный адрес отдела по делам молодежи: ormblag@mail.ru или в управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска по адресу: ул. Ленина 97, кабинет 8. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 июля 2019 года.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону: 37-58-65.

Автор лучшего эскиза разместит свою работу на стене граффити. Рисунок будет в формате 6,25×2 метров с указанием контактов/инициалов автора рисунка, спонсоров и организаторов проекта. Помимо этого, победителю достанется приз от управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.

С инициативой обновить стену граффити вышла молодежь Благовещенска. Спонсором выступил Лазертаг клуб ARMADA.

Стена граффити была открыта в Благовещенске в 2014 году для демонстрации творчества молодых художников. На нее были нанесены изображения знаменитых советских космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. В 2018 году стену демонтировали, так как изображение потеряло привлекательность и её поверхность пришла в негодность из-за воздействия окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.