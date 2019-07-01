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В Приамурье определились, как будет выглядеть памятник графу Игнатьеву

В Приамурье определились, как будет выглядеть памятник графу Игнатьеву

1 июля в администрации Благовещенского района прошло первое заседание организационного комитета по увековечению памяти графа Николая Игнатьева. Ему хотят установить памятник в селе Игнатьево Чигиринского сельсовета.

На заседании речь шла об изготовлении и установке памятника, обсуждались вопросы, касающиеся аспектов воплощения проекта в жизнь, сообщается в Инстаграме администрации Благовещенского района.

«Мы рассмотрели предварительно проекты эскизов этого памятника, наметили себе календарный план дальнейших действий, чтобы в следующем году открыть памятник в селе Игнатьево», – рассказал ИА «Амур.инфо» районный глава Евгений Седых.

Евгений Александрович сообщил, что комитет постановил, что памятник расположится рядом с детской площадкой. Сейчас ведется оформление земельного участка. Определились и с тем, как будет выглядеть монумент, но этот вариант еще не утвержден. Прессе изображение предоставят позже.

Обсуждались также источники финансирования проекта – внебюджетные.

В планах – благоустройство места, где расположится памятник, и укладка асфальта, чтобы обеспечить нормальный проезд автотранспорта.

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#история #память

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