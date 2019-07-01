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В Сковородинском районе опрокинулся внедорожник: водитель погиб

В Сковородинском районе опрокинулся внедорожник: водитель погиб

В понедельник, 1 июля, в Сковородинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. В районе поселка Уруша съехал с дороги и опрокинулся Toyota Land Cruiser 200.

Как сообщил очевидец происшествия, водитель внедорожника погиб на месте.

В ГИБДД по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что ДТП произошло около 14 часов. В настоящее время на месте аварии работают полицейские, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.

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#ДТП

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