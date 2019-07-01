В поселке Магдагачи мужчина спас соседа из горевшей квартиры

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

В субботу, 29 июня, в поселке Магдагачи Магдагачинского района загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома по переулку Переездный. При пожаре мог погибнуть человек, если бы не решительные действия соседа – Биарслана Нурмагомедова.

Происшествие случилось около двух часов дня. В тот момент Биарслан зашел домой переодеться и пообедать. Почувствовал, что в квартире пахнет горелым пластиком. Сразу же вышел на лестничную площадку и начал стучать в соседние квартиры, чтобы узнать, где источник запаха. В трех люди сказали, что горит не у них. В четвертой на стук никто не ответил, хотя соседи были уверены, что хозяин дома. Попав в квартиру, Биарслан увидел горящую кухню, а в комнате – лежащего на диване мужчину. Он был без сознания. Сосед вытащил его на улицу, а дальше отправился в подъезд, чтобы сообщить о пожаре соседям.

В дальнейшем Биарслан помогал пожарным тушить возгорание. С огнем они справились за 15 минут. В квартире полностью выгорела кухня, сообщается в Инстаграме Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Хотелось, чтобы таких людей, как Биарслан Нурмагометов, было больше. Он не стоял, не наблюдал, не снимал, как это сейчас принято, на телефон, а пришел на помощь человеку и не дал ему погибнуть», – сказал заместитель начальника 9 отряда противопожарной службы Амурской области Захар Кочерга.