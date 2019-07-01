«Альфа-канал» ушел в интернет

«Альфа-канал» нашел новую площадку – теперь видео можно смотреть на сайте Амур.инфо в разделе «Альфа ТВ». Съемочная группа продолжит делать сюжеты о жизни города и области, но в новом формате.

Интервью, обзоры интересных мест, съемки мероприятий, освещение важных событий – все это смогут увидеть пользователи на сайте Амур.инфо, в инстаграм-аккаунте @alphatvnews и на канале в YouTube. Весь свежий контент будет отображаться на главной странице сайта в специальных окнах.

Читатели Амур.инфо тоже могут принять участие в освещении жизни региона, присылая интересные инфоповоды, достойные оказаться в объективе видеокамеры, либо отправляя в редакцию собственное видео на рабочий WhatsApp +7-962-285-13-55.