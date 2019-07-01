Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:40 0

340-килограммовая женщина похудела в пять раз

340-килограммовая женщина похудела в пять раз
Фото: lenta.ru

Американка, живущая в городе Фейетвилл (штат Теннесси, США) весившая более 300 килограммов, смогла похудеть почти в пять раз — она сбросила 270 килограммов. От ожирения она страдала с детства.

Когда Милла Кларк (Milla Clark) вышла замуж, ее вес превышал 180 килограммов. После рождения первого ребенка она стала весить больше 220 килограммов. К тому же у нее на ноге стала расти лимфедема. Болезненный отек весил 20 килограммов и мешал ходить. Женщина была вынуждена все время лежать.

«Я больше двух лет была заточена в этих четырех стенах, — рассказывала она. — За это время я ни разу не вставала с кровати. Все, что я могла делать, — это есть и спать».

Ее детям приходилось просыпаться до рассвета, чтобы помыть мать, которая к тому времени поправилась до 340 килограммов. Дочерям не хватало сил, чтобы поднять лимфедему, поэтому ее приходилось держать старшему сыну, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Три года назад специалист по бариатрической хирургии Юнан Новзарадан (Younan Nowzaradan) согласился помочь Кларк. Ее похудение снимали для реалити-шоу My 600lb Life, которое выходит на канале TLC.

Женщина самостоятельно сбросила 45 килограммов. Затем ей сделали операцию по удалению лимфедемы. Кларк по-прежнему весила около 300 килограммов, но уже могла вставать с кровати.

В течение следующих трех лет женщина пережила бариатрическую операцию, удаление излишков кожи и протезирование коленных суставов. После окончания лечения ее вес сократился до 70 килограммов.

Просмотров всего: 253

#здоровье

распечатать


В России и мире

Водяная крыса на Голубых озерах укусила отдыхающую
Происшествия 2

У нянечки в детском саду Тамбовского района выявили туберкулез открытой формы
В России и мире

Аналог ботокса убивает комаров, выяснили ученые

В России и мире

Смертельно больной мужчина женился и сразу умер

сегодня, 10:00
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь