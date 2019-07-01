340-килограммовая женщина похудела в пять раз

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Американка, живущая в городе Фейетвилл (штат Теннесси, США) весившая более 300 килограммов, смогла похудеть почти в пять раз — она сбросила 270 килограммов. От ожирения она страдала с детства.

Когда Милла Кларк (Milla Clark) вышла замуж, ее вес превышал 180 килограммов. После рождения первого ребенка она стала весить больше 220 килограммов. К тому же у нее на ноге стала расти лимфедема. Болезненный отек весил 20 килограммов и мешал ходить. Женщина была вынуждена все время лежать.

«Я больше двух лет была заточена в этих четырех стенах, — рассказывала она. — За это время я ни разу не вставала с кровати. Все, что я могла делать, — это есть и спать».

Ее детям приходилось просыпаться до рассвета, чтобы помыть мать, которая к тому времени поправилась до 340 килограммов. Дочерям не хватало сил, чтобы поднять лимфедему, поэтому ее приходилось держать старшему сыну, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Три года назад специалист по бариатрической хирургии Юнан Новзарадан (Younan Nowzaradan) согласился помочь Кларк. Ее похудение снимали для реалити-шоу My 600lb Life, которое выходит на канале TLC.

Женщина самостоятельно сбросила 45 килограммов. Затем ей сделали операцию по удалению лимфедемы. Кларк по-прежнему весила около 300 килограммов, но уже могла вставать с кровати.

В течение следующих трех лет женщина пережила бариатрическую операцию, удаление излишков кожи и протезирование коленных суставов. После окончания лечения ее вес сократился до 70 килограммов.