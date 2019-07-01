Водяная крыса на Голубых озерах укусила отдыхающую

Отдых на Голубом озере около Ростова обернулся для отдыхающей больницей. Ее укусили водяная крыса. Об этом рассказала в соцсети подруга пострадавшей.

«Мы с подружкой и нашими детками решили съездить искупаться. Долго решали куда, и выбрали Голубые озера за западным мостом. Приехали, оплатили пребывание, пришли на пляж, и подруга пошла в воду. И вдруг чувствует сильный толчок в спину, это было животное, которое по непонятной причине подплыло к берегу, несмотря на то, что здесь резвились дети, – его это не спугнуло – и укусило за плечо!» – цитирует автора поста «Дон 24».

По ее словам, теперь подруга проходит курс лечения. «Мы обратились в травмпункт городской больницы № 20, там нам рекомендовали госпитализироваться в травматологическое отделение Городской больницы № 1. Итог нашего отдыха – больничная койка и курс лечения!» – отметила горожанка.

«Администрация пляжа утверждает, что это первый и единичный случай. Но оказалось, что в интернете ростовчане уже жаловались на укусы животных в воде», – уточнила она.

«Ну правильно, вы-то в их озере купались, они защищают территорию», «Лишь бы обошлось и животное не было бешеным», «Отдых на природе тем и отличается от бассейна или аквапарка. Бдительность терять нельзя!» – комментируют происшедшее подписчики.

Водяная крыса обитает по берегам озер и рек. Это животное – носитель туляремии, омской геморрагической лихорадки, лептоспироза и других заболеваний.