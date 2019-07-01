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сегодня, 15:18 1

Из цирка в Благовещенске сбежали собаки породы хаски

Из цирка в Благовещенске сбежали собаки породы хаски
Фото: pixabay.com

1 июля случился инцидент в цирке, который располагается на парковке торгового центра «Флагман» в Благовещенске. Из него сбежали две собаки породы хаски.

Животные совершили побег после того, как перегрызли ограждение вольера. Одну беглянку уже поймали, вторую – пока нет, рассказали ИА «Амур.инфо» в цирке. Особые приметы у этой собаки отсутствуют – она выглядит типично для породы хаски.

Всех, кто увидит беспризорную хаски, просят позвонить по телефону 8-924-439-01-74.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    ничего, сейчас их поймает зоошиза, кастрирует и посадит в клетки на 20 дней

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