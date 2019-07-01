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В Амурской области выставят на продажу недострои «Городка»

В Амурской области выставят на продажу недострои «Городка»
Фото: Амур.инфо

16 июля в Благовещенске пройдет собрание участников строительства домов компании-банкрота «Городок». Собравшимся предстоит утвердить предложение о сроках и условиях продажи домов с земельными участками и установить начальную стоимость имущества.

В документации, опубликованной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сообщается, что продать планируется строение в селе Чигири. Степень готовности – 43 %. Площадь застройки 1404,1 квадратного метра. Также реализовать планируется земельный участок под многоквартирным домом площадью 8 672 квадратных метра. По данным отчета о рыночной стоимости, цена объекта незавершенного строительства и земельного участка под ним составляет 41 271 801 рубль.

Кроме того, предстоит принять решение о продаже дома, расположенного в 4 квартале Благовещенска на улице Загородной. Его степень готовности тоже – 43 %, площадь застройки – 1 037,3 квадратного метра. Площадь земельного участка под домом – 3 949 квадратных метров. По информации отчета о рыночной стоимости, цена объекта незавершенного строительства и земельного участка под ним составляет 25 204 924 рубля.

Согласно сведениям, подготовленным для собрания кредиторов, начальная цена продажи имущества составляет 80 миллионов рублей. Сообщается, что реализацию недостроев предстоит организовать в течение 60 дней со дня утверждения собранием кредиторов предложения о порядке продажи имущества ООО «СК "Городок"». Шаг аукциона составит 10 % от начальной цены.

Как сообщало Амур.инфо, недострои оставались нереализованными, так как комитет кредиторов ранее исключал их из списка предлагаемого к реализации имущества. «В целях проведения правительством Амурской области мероприятий по оказанию социальной помощи пострадавшим дольщикам рассмотрение вопроса по продаже данного имущество отложено на 2019 год», – говорилось в протоколе комитета кредиторов от 18 октября 2018 года.

Правительство Амурской области в апреле сообщало, что обманутые дольщики получили из областного бюджета 360 миллионов рублей. Денежные компенсации выплатили и дольщикам «Городка».

Конкурсное производство в отношении строительной компании 3 июня было продлено в Арбитражном суде Амурской области до 16 декабря 2019 года. В мае фигурантам уголовного дела о растрате средств дольщиков и невыплате заработной платы смягчили меру пресечения. Сейчас директор и учредители стройфирмы находятся под подпиской о невыезде.

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#строительство #суды #финансы #экономика

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